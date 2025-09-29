Tirol: Kind (4) von Hund dreimal ins Gesicht gebissen
Zusammenfassung
Ein vierjähriges Mädchen aus Deutschland ist Sonntagnachmittag auf der Terrasse der Füssener Hütte im Gemeindegebiet von Musau im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) von einem Hund der Rasse Australien Sheppard dreimal ins Gesicht gebissen worden.
Das Kind erlitt dabei leichte Bissmarken, berichtete die Polizei. Der Hund hatte gerade in einem Futternapf sein Fressen erhalten, als die Vierjährige den Napf aufhob. Daraufhin schnappte der Hund sofort nach ihr.
Das Mädchen wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend in das Klinikum nach Kempten in Bayern geflogen. Der Hund war angeleint.
Bei seinem Besitzer handelte es sich um einen 37-jährigen Tschechen. Dieser befand sich in Begleitung einer 33-jährigen Deutschen, der Mutter der Vierjährigen, und eines weiteren zweijährigen Kindes. Die vier im Landkreis Ostallgäu wohnhaften Personen waren nach einer Wanderung bei der Hütte eingekehrt, hieß es.
