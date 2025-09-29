Tirol: Kind (4) von Hund dreimal ins Gesicht gebissen

Ein vierjähriges Mädchen aus Deutschland ist Sonntagnachmittag auf der Terrasse der Füssener Hütte im Gemeindegebiet von Musau im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) von einem Hund der Rasse Australien Sheppard dreimal ins Gesicht gebissen worden.

Das Kind erlitt dabei leichte Bissmarken, berichtete die Polizei. Der Hund hatte gerade in einem Futternapf sein Fressen erhalten, als die Vierjährige den Napf aufhob. Daraufhin schnappte der Hund sofort nach ihr.