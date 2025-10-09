Autofahrerin gesucht: Sie verletzte Fußgänger in Hall schwer am Fuß
Ein 29-jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag in Hall in Tirol verletzt, als ihm ein Auto über den Fuß fuhr.
Die Lenkerin des Fahrzeugs soll sich nach dem Vorfall vom Unfallort entfernt haben, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Da der 29-Jährige zunächst keine Schmerzen verspürte, kam es zu keinem Datenaustausch zwischen den Unfallbeteiligten. Erst später traten bei dem Mann Schmerzen auf, woraufhin er seinen Hausarzt aufsuchte und ins Bezirkskrankenhaus Hall gebracht wurde. Dort wurde eine schwere Verletzung festgestellt.
Die Polizeiinspektion Hall in Tirol bittet nun um zweckdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität der Pkw-Lenkerin unter der Telefonnummer 059133-7110.
Der Vorfall ereignete sich am gegen 10:30 Uhr in der Kaiser-Max-Straße auf Höhe der Hausnummer 37. Der 29-Jährige befand sich zunächst auf dem südlichen Gehsteig gegenüber einer M-Preis-Filiale. Als er die Fahrbahn von Süden nach Norden überquerte, soll ihm von einem aus westlicher Richtung kommenden Pkw über den Fuß gefahren worden sein, wodurch er zu Sturz kam.
Keine Kontaktdaten ausgetauscht
Die bislang unbekannte Lenkerin des Pkw – laut Polizeibericht etwa 40 Jahre alt, mit längeren dunklen Haaren und Tiroler Dialekt sprechend – hielt nach dem Unfall an und erkundigte sich nach dem Befinden des Mannes. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.
