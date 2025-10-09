Autofahrerin gesucht: Sie verletzte Fußgänger in Hall schwer am Fuß

Ein 29-jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag in Hall in Tirol verletzt, als ihm ein Auto über den Fuß fuhr. Die Lenkerin des Fahrzeugs soll sich nach dem Vorfall vom Unfallort entfernt haben, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Da der 29-Jährige zunächst keine Schmerzen verspürte, kam es zu keinem Datenaustausch zwischen den Unfallbeteiligten. Erst später traten bei dem Mann Schmerzen auf, woraufhin er seinen Hausarzt aufsuchte und ins Bezirkskrankenhaus Hall gebracht wurde. Dort wurde eine schwere Verletzung festgestellt. Die Polizeiinspektion Hall in Tirol bittet nun um zweckdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität der Pkw-Lenkerin unter der Telefonnummer 059133-7110.