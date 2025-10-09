Süßigkeitentransporter krachte in Tirol gegen Mauer: 3 Verletzte

Drei Insassen eines Transporters sind in der Nacht auf Donnerstag bei einem Unfall im Tiroler Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) in dem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt worden.

Das Auto war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitschiene bzw. Mauer direkt vor einem Restaurant geprallt, teilte die Polizei mit. Der 41-jährige Lenker aus Italien sowie dessen beide 21 und 30 Jahre alten Landsleute auf dem Beifahrersitz wurden von der Feuerwehr geborgen.

Drei Verletzte ins Spital gebracht

Die drei Verletzten wurden nach Erstversorgung durch den Notarzt in die Schockräume der Innsbrucker Klinik bzw. der Klinik Garmisch-Partenkirchen gebracht.

Zu dem Unfall war es gegen 1.30 Uhr auf der Seefelder Straße (B177) auf dem Zirlerberg gekommen. Der Transporter hatte laut Medienberichten Süßigkeiten geladen. Unmengen an Schokolade ergossen sich demnach nach dem Unfall rund um das Fahrzeug und mussten abtransportiert werden.

Im Einsatz standen 16 Rettungskräfte, 23 Kräfte und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr sowie zwei Polizeistreifen, hieß es.