Topf am Herd: Mann bewusstlos in verrauchter Wohnung in Tirol

Ein bewusstloser 56-Jähriger ist Mittwochabend im Tiroler Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) aus einer verrauchten Wohnung gerettet worden.

Ein Nachbar meldete ein Piepsen aus der Wohnung in dem Mehrparteienhaus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie den Mann. Ein Topf mit angebrannten Nudeln hatte zu der starken Rauchentwicklung geführt.

Der 56-Jährige wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht, berichtete die Polizei.