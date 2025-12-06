Großrazzia in Tirol: Luxus-Hoteliers unter Verdacht der Steuerbetrugs

Die Steuerfahndung im Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) des Finanzministeriums hat offenbar Mitte November im Zuge groß angelegter Durchsuchungen, auch unter Beteiligung der Sondereinheit Cobra , einen Steuerbetrug im Gastgewerbe im Tiroler Unterland aufgedeckt.

Eine Unternehmerfamilie aus dem gehobenen Wellness- und Hotelbereich soll über Jahre hinweg insgesamt mehr als 200.000 Euro an Steuern hinterzogen haben, teilte das Finanzministerium am Samstag mit.

Das Ehepaar, das neben dem Wellness- und Hotelunternehmen auch mehrere Ferienwohnungen betrieb, habe erhebliche Umsätze nicht erklärt und dadurch einen Einkommen- und Umsatzsteuerbetrug begangen, hieß es.

Mangelhafte Belegausstellung

Es bestanden Hinweise auf „fehlende oder unzureichende Registrierkassen- und Geschäftsbücherführung, mangelhafte Belegausstellung und irreführende Preisgestaltung“. Die auf Hotelrechnungen ausgewiesenen Preise sollen vielfach unter den offiziell beworbenen Preisen gelegen haben und Getränke seien auf den Rechnungen teilweise nicht gesondert ausgewiesen worden.

„Eine Kalkulation der Steuerfahndung auf Basis von Nächtigungszahlen und marktüblichen Preisen ergab deutliche Abweichungen zu den erklärten Umsätzen“, verlautete es zudem aus dem Ministerium. Auch sollen bei der Vermietung „hochwertiger Ferienwohnungen“ keinerlei Einkünfte erklärt worden sein, obwohl Nächtigungen beim Tourismusverband gemeldet worden waren.