Nach dem Fund von Wildtier-Innereien im Bereich einer Brücke über den Haberbach in Münster in Tirol ( Bezirk Kufstein ) am 16. November hat sich ein offenbar verantwortlicher Jäger bei der Polizei gemeldet.

Der 40-jährige, in Tirol wohnhafte Deutsche gab zu, am 15. November in Brandenberg/Aschau (Bezirk Kufstein) ein Rotwild erlegt und den Aufbruch im Haberbach entsorgt zu haben. Der Mann war im Besitz einer gültigen Jagdkarte, berichtete die Exekutive am Donnerstag.

Anzeige erstattet

Es würde ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck ergehen und Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein erstattet, hieß es. Die Polizei hatte wegen des Verdachts auf Eingriff in fremdes Jagdrecht ermittelt. Die Innereien waren von einer Spaziergängerin gefunden worden.