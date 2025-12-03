Stark alkoholisierter Lokführer aus Italien wurde in Tirol gestoppt

Ein stark alkoholisierter Triebwagenführer aus Italien ist am Mittwochnachmittag mit seinem Güterzug von der ÖBB-Fahrdienstleitung gestoppt und von der Polizei angezeigt worden. Er musste eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Eurobereich abgeben. Laut Auskunft der ÖBB droht dem 50-Jährigen der Entzug seiner Berechtigung zum Führen von Triebwagen für die Dauer von sechs Monaten, hieß es in einer Polizeiaussendung.

Der aus der Lombardei stammende Italiener hatte für ein Logistikunternehmen den Auftrag, einen Güterzug vom Bahnhof Hall in Tirol nach Verona zu fahren. Bereits im Bahnhofsbereich kam es zu Problemen, weil er mehrfach ohne ersichtlichen Grund stehen blieb.