Vandalismus am Großglockner: Winterraum der Stüdlhütte zerstört

"Unser Winterraum wurde erneut mutwillig zerstört. Wir sind traurig, dass es so weit kommen muss", posteten die Hüttenwirte Veronika und Matteo Bachmann auf Social-Media-Kanälen der Stüdlhütte am Großglockner .

Hüttenwirte appellieren auf respektvollen Umgang

Die Stüdlhütte am Großglockner liegt auf über 2.800 Meter Höhe und ist eine allgemein zugängliche, bewirtschaftete Hütte, die in der Bergwelt des Nationalparks Hohe Tauern liegt. "Die meisten Gäste gehen respektvoll mit dem Winterraum und dem Inventar um - dafür sind wir sehr dankbar", heißt es in dem Posting. Alle anderen fordern die Hüttenwirte auf, ebenso respektvoll zu sein, denn jede Beschädigung verursache enorme Kosten, die aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert werden müssen.

Dieses Geld fehle dann bei Renovierungsmaßnahmen für Hütten, den Unterhalt der Wege und anderen Angeboten für alle Bergfreunde.