Festnahme in Innsbruck: 36-Jähriger soll zwei Bagger veruntreut haben

Ein 36-Jähriger ist am Mittwoch aufgrund eines gegen ihn bestehenden EU-Haftbefehls in Innsbruck festgenommen worden. Der Grund: Der Österreicher wurde verdächtigt, sowohl zwei in einem anderen Bundesland gemietete Bagger veruntreut und die Miete dafür nicht bezahlt zu haben.

Betrugsvorwurf

Auch einen schweren Betrug an einer Tiroler Firma begangen zu haben, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Schaden belief sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag.