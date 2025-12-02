B'soffene Gschicht': Schuhlöffel-Angreifer von Tiroler Polizei gestoppt

Ein Streit zwischen einem 49-jährigen Russen und einem 51-jährigen Österreicher in einem Lokal in Telfs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist Montagabend eskaliert. Letzterer versetzte seinem Kontrahenten mehrere Schläge ins Gesicht und warf ihn aus dem Lokal.

Der Russe wurde schwer im Gesicht verletzt. Er "bewaffnete" sich mit einem Schuhlöffel und wollte das Lokal wieder betreten. Da der Schuhlöffel für ein "Stichwerkzeug" gehalten wurde, nahm die Polizei den Mann fest.