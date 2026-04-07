Tirol

20 Meter abgestürzt: Tiroler Skifahrerin schwer verletzt

20-Jährige blieb an Baumstümpfen hängen und musste mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden.
07.04.2026, 08:50

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Ein gelber Notarzthubschrauber des ÖAMTC im Flug.

Eine 21-jährige Skifahrerin ist Montagvormittag im Tiroler Alpbachtal schwer verletzt worden. Die Österreicherin war im Skigebiet in Alpbach gestürzt und anschließend über den Pistenrand hinausgerutscht.

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Sie fiel rund 20 Meter in freies, steiles Gelände und blieb an Baumstümpfen hängen, berichtete die Polizei. Die Wintersportlerin wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen.

Agenturen  | 

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