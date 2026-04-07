20 Meter abgestürzt: Tiroler Skifahrerin schwer verletzt

Eine 21-jährige Skifahrerin ist Montagvormittag im Tiroler Alpbachtal schwer verletzt worden. Die Österreicherin war im Skigebiet in Alpbach gestürzt und anschließend über den Pistenrand hinausgerutscht.

Sie fiel rund 20 Meter in freies, steiles Gelände und blieb an Baumstümpfen hängen, berichtete die Polizei. Die Wintersportlerin wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen.