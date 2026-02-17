Schneefahrbahn in Tirol: 31-Jährige nach Unfall im Krankenhaus

Auf der schneebedeckten Salzbergstraße in Absam ereignete sich am frühen Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt worden ist.

Eine 31-jährige Ukrainerin verlor gegen 6.40 Uhr bei der Talfahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Gartenmauer. An ihrem Pkw entstand dabei Totalschaden.

20-Jährige touchierte Unfallfahrzeug

Kurz nach dem ersten Unfall näherte sich eine 20-jährige Österreicherin mit ihrem Fahrzeug der Unfallstelle. Trotz geringer Geschwindigkeit konnte sie nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Fahrzeug der Ukrainerin an der hinteren rechten Seite. Die Ukrainerin erlitt bei dem Unfall eine Verletzung im Oberkörperbereich und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Hall in Tirol gebracht.