Nach Kollision beim Skifahren im Zillertal: 60-Jährige im Koma

Eine 60-jährige Deutsche ist am Dienstag bei einem Skiunfall in Schwendau im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwerstverletzt worden. Die Frau hatte am Pistenrand angehalten, als eine bisher unbekannte Person am Boden liegend mit den Skiern voraus rasant talwärts rutschte und mit der 60-Jährigen kollidierte. Diese blieb rund zehn Meter abseits der Piste regungslos liegen. Die andere Person flüchtete . Die Deutsche befand sich mittlerweile im künstlichen Koma.

Zeugen gesucht

Die Frau wird in der Innsbrucker Klinik behandelt, berichtete die Polizei am Freitag. Sie war von der Pistenrettung erstversorgt worden und dann mit dem Notarzthubschrauber in die Tiroler Landeshauptstadt geflogen worden.

Die Exekutive sucht indes nach Zeugen des Unfall im Skigebiet Penken. Diese wurden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayrhofen (Tel. 059133/ 7254-100) zu melden.