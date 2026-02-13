Schlägerei in Après-Ski-Bar in St. Anton: Zwei Verletzte

Zwei Verletzte hat Donnerstagabend eine Schlägerei in einer Après-Ski-Bar in St. Anton am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck) gefordert. Ein 50-jähriger Ire schlug einem 43-jährigen Landsmann offenbar grundlos mit einem Bierglas mindestens zweimal ins Gesicht und verletzte ihn dadurch schwer.

Daraufhin ging der Bruder des Opfers auf den 50-Jährigen los und schlug ihm dreimal mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser ebenfalls Verletzungen erlitt.