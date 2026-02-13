Schlägerei in Après-Ski-Bar in St. Anton: Zwei Verletzte
Zwei Verletzte hat Donnerstagabend eine Schlägerei in einer Après-Ski-Bar in St. Anton am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck) gefordert. Ein 50-jähriger Ire schlug einem 43-jährigen Landsmann offenbar grundlos mit einem Bierglas mindestens zweimal ins Gesicht und verletzte ihn dadurch schwer.
Daraufhin ging der Bruder des Opfers auf den 50-Jährigen los und schlug ihm dreimal mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser ebenfalls Verletzungen erlitt.
Security trennte die Männer
Letzterer wiederum attackierte den 41-jährigen Iren, der seinem Bruder helfen wollte, mit einem Bierglas, berichtete die Polizei am Freitag. Security-Mitarbeiter schritten letztlich ein und trennten die Kontrahenten.
Der 43-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht, der verletzte 50-Jährige lehnte eine Versorgung ab. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen laut Exekutive Berichte an die zuständigen Behörden.
Kommentare