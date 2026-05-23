Übermüdet und unter Drogen: E-Scooter-Fahrer bei Sturz in Tirol verletzt

In Reutte kam es am Freitagabend kurz nach 21 Uhr zu einem schweren E-Scooter-Unfall: Ein 35-jähriger Österreicher verlor auf einer Gemeindestraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv.

Der Mann war mit seinem E-Scooter auf der Gemeindestraße vom Untermarkt kommend in Richtung Schrettergasse unterwegs, als ihn eine Bodenunebenheit aus der Bahn brachte. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor er dabei die Kontrolle über den E-Scooter.

Verletzung an linker Hand und an Hüfte

Obwohl er noch versuchte, abzuspringen, kam er zu Sturz und verletzte sich schwer an der linken Hand sowie in unbestimmtem Ausmaß im Bereich der Hüfte. Nachdem die Rettungskette in Gang gesetzt worden war, wurde der 35-Jährige mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.

Im Zuge der Erhebungen führten die Einsatzkräfte einen Drogenschnelltest durch, der positiv ausfiel. Eine amtsärztliche Untersuchung ergab zudem, dass der Mann übermüdet gewesen ist. Der 35-jährige Österreicher wird wegen des Vorfalls bei der Bezirkshauptmannschaft Reutte angezeigt.