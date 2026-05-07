Innsbruck – Mittenwald: Karwendelbahn ab Samstag gesperrt

Zwischen dem Hauptbahnhof der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck und dem deutschen Mittenwald werde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, teilten die ÖBB am Donnerstag in einer Aussendung mit. Ab Mittwochfrüh könnten die Regionalverkehrszüge dann wieder ungehindert zwischen dem Seefelder Plateau und Innsbruck verkehren.

Erhaltungsarbeiten erforderlich

Durch das Alter der Anlagen und die exponierte alpine Lage der Karwendelbahn seien immer wieder Erhaltungsarbeiten erforderlich, erläuterten die ÖBB. Nun komme es unter anderem zu Inspektions- und Erhaltungsarbeiten an den Tunnels und der Tunnelausrüstung, Oberleitungsarbeiten und Vegetationspflege. Trotz der Streckensperre sei jederzeit mit Baustellenverkehr auf der Schiene zu rechnen.