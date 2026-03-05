Bergbahn-Diebstähle: Einbruchserie in Tirol geklärt

Das Tiroler Landeskriminalamt hat im Februar und März insgesamt drei Verdächtige nach Einbrüchen in Talstationen von Bergbahnen ausgeforscht. Zwei Männer aus Litauen im Alter von 43 und 23 Jahren wurden am Mittwoch festgenommen. Bei den Einbrüchen entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Ein weiterer 23-jähriger Litauer war nach einem Einbruch in eine Talstation in Lienz bereits Anfang Februar dingfest gemacht worden, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Im Bundesland hatten sich zuletzt Einbrüche in Talstationen auffällig gehäuft, hieß es. Nach einem Vorfall im Bezirk Kufstein Ende Februar stellten die Ermittler "wesentliche Hinweise" fest.

Tresore gestohlen

Der 43-Jährige wurde in Innsbruck ausfindig gemacht. Bei seiner Festnahme stellte sich heraus, dass der Litauer bereits in Salzburg wegen mehrerer Einbrüche vom Vorjahr gesucht worden war. Er soll in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert werden. Der 23-Jährige wurde wiederum im Zuge eines europäischen Haftbefehls in Deutschland festgenommen.