Stubaital: 54-Jähriger bei Skiunfall mit Fahrerflucht schwer verletzt

Ein 54-jähriger Skifahrer aus Deutschland ist am Mittwoch im Tiroler Telfes im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) bei einem Skiunfall schwer verletzt worden. Eine unbekannte Skifahrerin war dem Mann über die Ski gefahren, teilte die Polizei mit.

Der Deutsche stürzte, die Zweitbeteiligte fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Sohn des Schwerverletzten wählte den Notruf. Dieser wurde ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Auch in Aschau (Bezirk Schwaz) wurde ein Alpinist schwer verletzt.