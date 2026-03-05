Stubaital: 54-Jähriger bei Skiunfall mit Fahrerflucht schwer verletzt
Ein 54-jähriger Skifahrer aus Deutschland ist am Mittwoch im Tiroler Telfes im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) bei einem Skiunfall schwer verletzt worden. Eine unbekannte Skifahrerin war dem Mann über die Ski gefahren, teilte die Polizei mit.
Der Deutsche stürzte, die Zweitbeteiligte fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Sohn des Schwerverletzten wählte den Notruf. Dieser wurde ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Auch in Aschau (Bezirk Schwaz) wurde ein Alpinist schwer verletzt.
Zeugen gesucht
Die Polizei suchte nach dem Unfall gegen 11.15 Uhr auf der blauen Piste Nr. 6 im Skigebiet Schlick 2000 in Telfes nun nach Zeugen. Auch die Unbekannte wurde gebeten, sich zu melden. Die Frau hatte eine hellblaue Skijacke, eine schwarze Skihose und einen weißen Helm getragen.
Ein 35-jähriger Italiener verletzte sich indes Mittwochnachmittag im Skigebiet Hochzillertal mit seinem Snowboard. Der Mann kam ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und erlitt schwere Kopfverletzungen, hieß es. Er wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
