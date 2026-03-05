Osttirol: Hotelmitarbeiter bei Kohlenmonoxidunfall gestorben

Ein Mitarbeiter eines Hotels im Osttiroler Hopfgarten im Defereggental ist Donnerstagvormittag offenbar bei einem Kohlenmonoxidunfall ums Leben gekommen.

Der Beschäftigte war leblos in einem Schacht vor dem Heizungsraum entdeckt worden, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF Tirol. An Ort und Stelle wurde eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung festgestellt. Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, war vorerst unklar.