Tirol

Osttirol: Hotelmitarbeiter bei Kohlenmonoxidunfall gestorben

Der Mann wurde vor dem Heizungsraum entdeckt, der Unfallhergang ist noch unklar.
05.03.2026, 13:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Ein Mitarbeiter eines Hotels im Osttiroler Hopfgarten im Defereggental ist Donnerstagvormittag offenbar bei einem Kohlenmonoxidunfall ums Leben gekommen.

Inntalautobahn: Frau flüchtete mit Kindern im Auto vor Polizei

Der Beschäftigte war leblos in einem Schacht vor dem Heizungsraum entdeckt worden, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF Tirol. An Ort und Stelle wurde eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung festgestellt. Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, war vorerst unklar.

Tirol
Agenturen  | 

Kommentare