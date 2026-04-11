Tirol

Frontalcrash auf A 12: Autofahrer prallt gegen Aufpralldämpfer

Ein 59-jähriger Österreicher kollidierte an der Abzweigung zur Brennerautobahn mit einem Aufpralldämpfer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
11.04.2026, 18:43

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Ein 59-jähriger Österreicher wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn (A 12) verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag in Fahrtrichtung Westen. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Pkw des Mannes im Bereich der Autobahnabzweigung zur Brennerautobahn (A13) frontal mit einem Aufpralldämpfer.

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Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Unfall geschah genau an der Teilungsstelle der beiden Autobahnen. Dort prallte das Fahrzeug gegen den Aufpralldämpfer, der sich am Fahrbahnteiler zwischen der Inntalautobahn und der abzweigenden Brennerautobahn befindet. Die genauen Umstände, die zu diesem Unfall führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Autofahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. 

Blaulicht Innsbruck
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