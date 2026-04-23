Nachweis in Tiroler Siedlungsgebiet: Wolf zum Abschuss frei

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Donnerstag einen Wolf im Bezirk Innsbruck-Land zum Abschuss freigegeben. In den vergangenen Tagen sei in Gschnitz wiederholt ein Tier in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum nachgewiesen worden, teilte das Land in einer Aussendung mit.

Wolf darf bis 17. Juni geschossen werden

Der Nachweis sei durch Sichtungsmeldungen und Videomaterial erfolgt. Die Verordnung trat am Donnerstag in Kraft und sei bis einschließlich 17. Juni aufrecht. Die Jägerschaft wurde informiert.

Sichtungen von Großraubtieren sollen den Behörden möglichst rasch gemeldet werden, wurde weiters appelliert. Dafür stünde auch ein Sichtungsformular auf der Website des Landes bereit. Bildmaterial sei für die fachliche Beurteilung indes besonders wichtig.