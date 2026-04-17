Tiroler Landesregierung gab Wolf im Oberland zum Abschuss frei

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Freitag einen Wolf im Paznauntal im Oberland zum Abschuss freigegeben. Es wurde eine entsprechende Verordnung für den Bezirk Landeck erlassen, nachdem ein Tier wiederholt in der Nähe von Gebäuden in der Gemeinde See nachgewiesen worden war. Damit kann bis zum 10. Juni ein Wolf in dem Gebiet erschossen werden, teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit.

Der Wolf wurde von einer Wildtierkamera aufgenommen und durch ein Rissereignis nachgewiesen. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert, hieß es.