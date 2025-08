Eine 26-Jährige ist am Dienstag bei einer Bergtour in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) tödlich verunglückt. Die Deutsche nahm beim Abstieg von der Hohen Geige in den Ötztaler Alpen den Notabstieg und teilte dies ihren Angehörigen mit. Anschließend brach der Kontakt jedoch ab, am Abend wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Alpinistin dürfte vom Steig abgekommen, in eine steile Rinne geraten und dort im steilen Felsgelände abgestürzt sein, berichtete die Polizei.