Hilferufe, Hubschrauber, Drohnen im Tiroler Wald: Vermisster reiste heim

Hilferufe aus einem Wald haben die Polizei über Weihnachten im Tiroler Landeck auf Trab gehalten, wie die APA berichtet: Nachdem am Christtag zweimal ergebnislos nach einer möglicherweise abgängigen Person gesucht worden war, wurde am Stefanitag der Koffertrolley eines 43-jährigen Deutschen gefunden.

Der Mann war aber bereits wieder in sein Heimatland abgereist. Er hatte in unwegsamem Gelände nicht mehr weiter gewusst, um Hilfe gerufen und die Nacht im Freien verbracht, den Trolley ließ er zurück. Auf dem Forstweg mit dem Trolley unterwegs Der Deutsche war bereits am 24. Dezember mit dem Zug nach Landeck gereist, berichtete die Polizei am Samstag. Dann begab er sich auf einem Forstweg in Richtung Thial-Tobel, ein steiles Tal in der Nähe Landecks. Dort verließ er einen markierten Steig in unwegsames Gelände und kam nicht mehr weiter. Da sein Mobiltelefon offenbar nicht mehr funktionierte, rief er eigenen Angaben zufolge laut um Hilfe. Die Nacht verbrachte der Deutsche im Freien, am Christtag stieg er ab und ließ den Trolley zurück. Zurück in Landeck, reiste der 43-Jährige dann wieder mit dem Zug nach Deutschland.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine zweite Suchaktion im Gange. Der Polizei waren nämlich bereits in der Nacht auf Donnerstag und dann erneut Donnerstagfrüh "undefinierbare Hilferufe" im Bereich des Ortsteils Angedair/Öd aus dem dortigen Schlosswald gemeldet worden, wie es hieß. "Libelle Tirol" und Suchhunde waren im Einsatz Beim zweiten Mal unter Beteiligung der Alpinpolizei, einer Polizeidrohne, des Polizeihubschraubers "Libelle Tirol", der Bergrettung samt Suchhunden und der Feuerwehr inklusive Drohnen - verliefen jedoch ergebnislos. Die Suche wurde zeitweise auch auf die gegenüberliegende Hangseite, in den Bereich Thial bzw. Katlaun, verlegt.