Vermisst: Polizei sucht 14-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt

Die Polizei sucht nach der 14-jährigen Hanna R. aus Brunn an der Schneebergbahn (Bezirk Wiener Neustadt). Das Mädchen ist seit den Morgenstunden des 17. Dezember von ihrer Wohnadresse abgängig. Ihr Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt.

Hanna ist 160 cm groß , schlank und wiegt rund 43 Kilogramm .

, und wiegt rund . Sie hat braune, lange, glatte Haare und grün-braune Augen .

und . Bekleidet ist sie mit blauer Jeans , blauem Pullover und schwarzen Turnschuhen der Marke Puma .

, und . Außerdem trägt sie einen grünen Rucksack der Marke Trollkids bei sich.

Laut Polizei hat Hanna kein Mobiltelefon, besitzt aber ein VOR-Top-Jugendticket, das Fahrten mit Bahn und Bus in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland ermöglicht.

Hinweise zum Aufenthaltsort werden an die Polizeiinspektion Bad Fischau-Brunn unter der Telefonnummer 059133-3371 erbeten.