Vermisst: Polizei sucht 14-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt
Seit Mittwochfrüh wird die 14-jährige Hanna R. aus Brunn an der Schneebergbahn vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Polizei sucht nach der 14-jährigen Hanna R. aus Brunn an der Schneebergbahn (Bezirk Wiener Neustadt). Das Mädchen ist seit den Morgenstunden des 17. Dezember von ihrer Wohnadresse abgängig. Ihr Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt.
- Hanna ist 160 cm groß, schlank und wiegt rund 43 Kilogramm.
- Sie hat braune, lange, glatte Haare und grün-braune Augen.
- Bekleidet ist sie mit blauer Jeans, blauem Pullover und schwarzen Turnschuhen der Marke Puma.
- Außerdem trägt sie einen grünen Rucksack der Marke Trollkids bei sich.
Laut Polizei hat Hanna kein Mobiltelefon, besitzt aber ein VOR-Top-Jugendticket, das Fahrten mit Bahn und Bus in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland ermöglicht.
Hinweise zum Aufenthaltsort werden an die Polizeiinspektion Bad Fischau-Brunn unter der Telefonnummer 059133-3371 erbeten.
