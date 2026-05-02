Tiroler Feuerwehrmann verhindert Dachstuhlbrand in seinem Haus

Ein 52-jähriger Hausbesitzer hat Samstagfrüh in Häselgehr (Bezirk Reutte) einen Glimmbrand im Dachstuhl seines Wohnhauses selbstständig gelöscht. Nachdem der Mann - er ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr - kurz nach 7.00 Uhr Rauchgeruch im Stiegenhaus wahrgenommen hatte, stieß er im Bereich eines Dachfensters auf den Glimmbrand. Er legte die Stelle frei und brachte das im Entstehen begriffene Feuer mit einem Feuerlöscher zum Ersticken, informierte die Polizei.