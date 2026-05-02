Tirol

Tiroler Feuerwehrmann verhindert Dachstuhlbrand in seinem Haus

Der 52-Jähriger läschte einen Glimmbrand. Die Schadenssumme blieb auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beschränkt.
02.05.2026, 15:35

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Feuerwehr

Ein 52-jähriger Hausbesitzer hat Samstagfrüh in Häselgehr (Bezirk Reutte) einen Glimmbrand im Dachstuhl seines Wohnhauses selbstständig gelöscht. Nachdem der Mann - er ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr - kurz nach 7.00 Uhr Rauchgeruch im Stiegenhaus wahrgenommen hatte, stieß er im Bereich eines Dachfensters auf den Glimmbrand. Er legte die Stelle frei und brachte das im Entstehen begriffene Feuer mit einem Feuerlöscher zum Ersticken, informierte die Polizei.

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Die alarmierte Feuerwehr brauchte lediglich noch Sicherungsarbeiten durchzuführen und das Gebäude zu belüften. Nur das entschlossene und beherzte Einschreiten des 52-Jährigen habe einen Dachstuhlbrand verhindert, wurde betont. Der entstandene Sachschaden dürfte nicht höher als ein niedriger fünfstelliger Betrag liegen. Als Brandursache gilt ein technischer Defekt.

Agenturen  | 

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