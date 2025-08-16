Tirol: E-Bikerin nach Kollision mit Radanhänger bewusstlos

Eine 40-jährige Deutsche ist Freitagnachmittag bei einem Unfall mit ihrem E-Bike auf einem Radweg in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) verletzt worden.

Die Frau hatte den Reifen eines, auf einem Anhänger montierten, Kinderrades eines entgegenkommenden 59-jährigen E-Bike-Fahrers gestreift und kam dadurch zu Sturz. Die Deutsche blieb bewusstlos in der Nähe des Hanges der Aschauer Ache liegen, berichtete die Polizei.