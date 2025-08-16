Tirol: E-Bikerin nach Kollision mit Radanhänger bewusstlos
Eine 40-jährige Deutsche ist Freitagnachmittag bei einem Unfall mit ihrem E-Bike auf einem Radweg in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) verletzt worden.
Die Frau hatte den Reifen eines, auf einem Anhänger montierten, Kinderrades eines entgegenkommenden 59-jährigen E-Bike-Fahrers gestreift und kam dadurch zu Sturz. Die Deutsche blieb bewusstlos in der Nähe des Hanges der Aschauer Ache liegen, berichtete die Polizei.
Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Der 59-Jährige und das laut Polizeiangaben ermüdete Kleinkind, das dieser mitführte, blieben hingegen unverletzt. Der Mann, ebenfalls aus Deutschland, hatte das Fahrrad quer am Heck seines Anhängers befestigt, wodurch sich die Breite von letzterem vergrößerte. Die verletzte Frau war mit drei weiteren Personen unterwegs gewesen.
