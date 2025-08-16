Vierjähriger Bub in der Steiermark von Auto erfasst
Das Kind sei in einem unbeobachteten Moment auf die Straße getreten. Ein Alkotest bei dem Fahrer verlief negativ.
Ein vierjähriger Bub ist am Samstagvormittag in Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei war der Bub in einem unbeobachteten Moment aus dem am Straßenrand abgestellten Pkw seiner 31-jährigen Mutter gestiegen und auf die Straße getreten.
Ein 89-jähriger Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. Der Bub wurde ins LKH Oberwart gebracht, ein Alkotest bei dem 89-Jährigen verlief negativ.
