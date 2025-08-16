Vierjähriger Bub in der Steiermark von Auto erfasst

Ein vierjähriger Bub ist am Samstagvormittag in Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei war der Bub in einem unbeobachteten Moment aus dem am Straßenrand abgestellten Pkw seiner 31-jährigen Mutter gestiegen und auf die Straße getreten.