Steiermark

Vierjähriger Bub in der Steiermark von Auto erfasst

++ THEMENBILD ++ "POLIZEI" : POLIZEIAUTO
Das Kind sei in einem unbeobachteten Moment auf die Straße getreten. Ein Alkotest bei dem Fahrer verlief negativ.
16.08.25, 14:30
Ein vierjähriger Bub ist am Samstagvormittag in Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei war der Bub in einem unbeobachteten Moment aus dem am Straßenrand abgestellten Pkw seiner 31-jährigen Mutter gestiegen und auf die Straße getreten.

Ein 89-jähriger Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. Der Bub wurde ins LKH Oberwart gebracht, ein Alkotest bei dem 89-Jährigen verlief negativ.

(Agenturen)  | 

