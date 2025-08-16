Neue Donau: 9-Jähriger nach Badeunfall in Lebensgefahr

Ein dramatischer Badeunfall ereignete sich am Freitagabend an der Neuen Donau in Wien. Ein neunjähriger Bub ging gegen 18:45 Uhr im Wasser unter und musste von Rettungskräften geborgen werden. Der Vorfall am beliebten Familienbadestrand im 21. Wiener Gemeindebezirk löste einen Großeinsatz von Wasserpolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

Dramatische Rettungsaktion

Nach der Alarmierung eilten Beamte der Wiener Wasserpolizei gemeinsam mit Tauchern der Berufsfeuerwehr Wien zum Unglücksort. Den Einsatzkräften gelang es, den vermissten Buben in mehreren Metern Tiefe zu lokalisieren und aus dem Wasser zu bergen. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien übernahm umgehend die notfallmedizinische Erstversorgung des Kindes am Ufer.