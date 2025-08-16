Neue Donau: 9-Jähriger nach Badeunfall in Lebensgefahr
Ein dramatischer Badeunfall ereignete sich am Freitagabend an der Neuen Donau in Wien. Ein neunjähriger Bub ging gegen 18:45 Uhr im Wasser unter und musste von Rettungskräften geborgen werden. Der Vorfall am beliebten Familienbadestrand im 21. Wiener Gemeindebezirk löste einen Großeinsatz von Wasserpolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus.
Dramatische Rettungsaktion
Nach der Alarmierung eilten Beamte der Wiener Wasserpolizei gemeinsam mit Tauchern der Berufsfeuerwehr Wien zum Unglücksort. Den Einsatzkräften gelang es, den vermissten Buben in mehreren Metern Tiefe zu lokalisieren und aus dem Wasser zu bergen. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien übernahm umgehend die notfallmedizinische Erstversorgung des Kindes am Ufer.
Kritischer Zustand
Nach der Erstversorgung wurde der Neunjährige umgehend in ein Krankenhaus transportiert, wo er seither intensivmedizinisch betreut wird. Laut Polizeibericht besteht akute Lebensgefahr. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Bub bereits mehrere Minuten unter Wasser befunden, bevor er gerettet werden konnte. Die genauen Umstände, wie es zu dem Unglück kommen konnte, sind derzeit noch Gegenstand weiterer Untersuchungen.
