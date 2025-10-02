Tirol: Bewaffneter beraubte Buschauffeur vor den Augen der Passagiere

Ein schwerer Raubüberfall beschäftigt die Polizei im Bezirk Innsbruck-Land. Mittwochnacht verübte ein Unbekannter in Telfs einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Buslenker.

Gegen 22.15 Uhr stieg ein bisher unbekannter und vermummter Täter in Telfs bei der Bushaltestelle auf Höhe Lumma 7a in einen Linienbus, nötigte den Busfahrer unter Vorhalt einer schwarzen Faustfeuerwaffe zur Herausgabe seiner Geldtasche und floh mit einem E-Scooter in Richtung Krehbachgasse. Dass sich im Bus sechs Passagiere befanden, störte den Räubver nicht.