Tirol: Bewaffneter beraubte Buschauffeur vor den Augen der Passagiere
Ein schwerer Raubüberfall beschäftigt die Polizei im Bezirk Innsbruck-Land. Mittwochnacht verübte ein Unbekannter in Telfs einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Buslenker.
Gegen 22.15 Uhr stieg ein bisher unbekannter und vermummter Täter in Telfs bei der Bushaltestelle auf Höhe Lumma 7a in einen Linienbus, nötigte den Busfahrer unter Vorhalt einer schwarzen Faustfeuerwaffe zur Herausgabe seiner Geldtasche und floh mit einem E-Scooter in Richtung Krehbachgasse. Dass sich im Bus sechs Passagiere befanden, störte den Räubver nicht.
Umgehend wurde die Polizei verständigt. Eine Alarmfahndung blieb allerdings vorerst ohne Erfolg. Der Busfahrer erlitt laut Polizei einen Schock und wurde in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Die sechs im Bus befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt.
Die Landespolizeidirektion Tirol veröffentlichte folgende Beschreibung des Täters: Männlich, vermummt, cirka 180 cm groß. Er trug eine schwarze Lederjacke samt schwarzer Kapuze. Um Mitteilung sachdienlicher Hinweise bzw. verdächtiger Wahrnehmungen wird unter der Tel. Nr.: 059133 70 3333 (LKA-Journaldienst) ersucht.
