Tirol

Unfälle mit Motorrad und Moped: Zwei Schwerverletzte in Tirol

Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.
51-jähriger Motorradfahrer geriet auf Gegenfahrbahn und stieß mit Wohnmobil zusammen; Mopedfahrer in Schwaz schwer verletzt.
02.10.25, 09:38
Kommentare

Bei Verkehrsunfällen in Tirol sind Mittwochnachmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 51-jähriger Motorradfahrer war in Heiterwang (Bezirk Reutte) aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammengestoßen.

Bei dem Sturz wurde auch seine Mitfahrerin verletzt. Beide wurden ins Spital eingeliefert.

Wolf in Osttirol geschossen, erneut Verordnung erlassen

In Schwaz kam indes ein 17-jähriger Mopedlenker zu Sturz. Der Jugendliche gab an, dass der Gashebel seines Mopeds plötzlich steckengeblieben war. Um abzubremsen, fuhr er gegen einen Randstein, touchierte jedoch einen entgegenkommenden Pkw und stürzte. Der Ungar wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

(Agenturen)  | 

Kommentare