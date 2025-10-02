Unfälle mit Motorrad und Moped: Zwei Schwerverletzte in Tirol
51-jähriger Motorradfahrer geriet auf Gegenfahrbahn und stieß mit Wohnmobil zusammen; Mopedfahrer in Schwaz schwer verletzt.
Bei Verkehrsunfällen in Tirol sind Mittwochnachmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 51-jähriger Motorradfahrer war in Heiterwang (Bezirk Reutte) aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammengestoßen.
Bei dem Sturz wurde auch seine Mitfahrerin verletzt. Beide wurden ins Spital eingeliefert.
In Schwaz kam indes ein 17-jähriger Mopedlenker zu Sturz. Der Jugendliche gab an, dass der Gashebel seines Mopeds plötzlich steckengeblieben war. Um abzubremsen, fuhr er gegen einen Randstein, touchierte jedoch einen entgegenkommenden Pkw und stürzte. Der Ungar wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
