Unfälle mit Motorrad und Moped: Zwei Schwerverletzte in Tirol

Bei Verkehrsunfällen in Tirol sind Mittwochnachmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 51-jähriger Motorradfahrer war in Heiterwang (Bezirk Reutte) aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammengestoßen.

Bei dem Sturz wurde auch seine Mitfahrerin verletzt. Beide wurden ins Spital eingeliefert.