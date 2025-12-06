Alpinist nach Lawinenabgang in Lebensgefahr

Ein Alpinist ist Samstagvormittag bei einem Lawinenabgang im Bereich des Klettersteigs "Stopselzieher" zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte im Gemeindegebiet von Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) lebensgefährlich verletzt worden. Dies sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Mann war auf dem Klettersteig unterwegs, als er von dem Schneebrett erfasst, über steiles, felsiges Gelände mitgerissen und verschüttet wurde. Rettungskräfte bargen ihn letztlich.

Begleiter blieb unverletzt Ein Begleiter blieb indes unverletzt. Dieser setzte einen Notruf ab, der eine großangelegte Such- bzw. Rettungsaktion zur Folge hatte. Der Verschüttete war laut Exekutive nicht am Seil eingehängt gewesen, als die Lawine über ihn hereinbrach. Sein Kamerad hatte hingegen die Karabiner am Seil und stürzte deshalb nicht in die Tiefe. Im Einsatz standen unter anderem die Bergretter aus Ehrwald, Lermoos und Grainau, eine Hundestaffel, der Polizeihubschrauber "Libelle Tirol" sowie ein Notarzthubschrauber. Gegen Mittag wurde die Rettungsaktion beendet, es befanden sich keine weiteren Verschütteten unter der Lawine. Zu den Identitäten der beiden Alpinisten wurden vorerst keine Angaben gemacht.