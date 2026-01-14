Erstmals über eine Million Ausleihen: Innsbrucker Stadtrad knackt Rekord

Mit rund 10.000 Ausleihen ist das Stadtrad 2014 in Tirols Landeshauptstadt gestartet. Seither hat das Bike-Sharing-Angebot der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) kontinuierlich - nur unterbrochen durch eine kleine Corona-Delle - an Zuspruch gewonnen. In den vergangenen vier Jahren gingen die Zahlen dann regelrecht durch die Decke.

Nun wurde erstmals die Millionen-Marke geknackt. 2025 hat das Stadtrad mit insgesamt 1.125.000 Entlehnungen einen neuen Höchststand verzeichnet, meldeten die IVB am Mittwoch. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Nutzungen damit noch einmal um mehr als ein Drittel gesteigert werden. Fünf tägliche Ausleihen pro Rad „Im Jahresdurchschnitt wird jedes IVB-Stadtrad über fünf Mal am Tag benutzt. Das ist ein absoluter Spitzenwert – auch im Vergleich zu anderen Verleihsystemen in Europa – und untermauert den hohen Stellenwert Innsbrucks als Fahrradhauptstadt“, freut sich Mobilitätsstadträtin Janine Bex (Grüne).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IVB Vertreter der IVB und der Stadtregierung - in der Mitte Mobilitätsstadträtin Janine Bex und Bürgermeister Johannes Anzengruber - sind stolz auf die Entwicklung

Für Bürgermeister Johannes Anzengruber steht fest: „Das IVB-Stadtrad ist aus dem Innsbrucker Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Mit 55 Standorten und 610 Fahrrädern haben wir das Angebot in den letzten Jahren noch einmal massiv ausgebaut.“ Neben einem flächendeckenden Netz an Verleihstationen und der einfachen Bedienung sei die laufende Servicierung der Fahrräder ein wichtiger Begleiter für die hohe Nachfrage, hieß es. Sehr erfolgreich war auch die Erweiterung des Fuhrparks um mehrere Transporträder. Kooperation mit Unternehmen „Die Lastenräder waren vom ersten Tag weg gut gebucht“, berichtet IVB-Projektleiter Thomas Hillebrand. Wesentlich beigetragen zum großen Erfolg des IVB-Stadtrads haben auch die Firmenkooperationen. „Aktuell haben wir 29 Partner, über die etwa 20.000 NutzerInnen registriert sind“, weiß IVB-Geschäftsführer Ekkehard Allinger-Csollich.