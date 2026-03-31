Causa Ochsenknecht: Staatsanwaltschaft legt Beschwerde ein

Für den deutschen Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht ist die Justiz-Causa rund um eine nicht bezahlte Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro offenbar doch noch nicht ganz ausgestanden. Nachdem der Betrugsprozess gegen den 34-Jährigen im August 2025 am Landesgericht Innsbruck diversionell gegen auferlegte Zahlung einer Geldbuße über 18.000 Euro erledigt worden war, legte die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens ein.

Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr bestätigte der APA einen Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" vom Dienstag. Ochsenknecht bezahlte inzwischen die 18.000 Euro in Raten, daraufhin erfolgte der Beschluss auf Einstellung des Verfahrens durch das Gericht. Dagegen stand der Staatsanwaltschaft noch ein Rechtsmittel zu, wovon sie auch Gebrauch machte. Die Anklagebehörde hatte sich bereits im Prozess gegen die vom Anwalt Ochsenknechts beantragte Diversion ausgesprochen.

Die Beschwerde geht nun an einen Strafsenat des Innsbrucker Oberlandesgerichts (OLG). Dieses werde - wie in solchen Fällen üblich - schriftlich entscheiden, erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Mayr. Wird der Beschwerde Folge gegeben, kommt es wieder zu einem Strafprozess, der dann mit einem Urteil enden wird. Wird die Gerichtsentscheidung jedoch bestätigt, ist die Diversion endgültig rechtskräftig.