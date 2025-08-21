Staatsanwaltschaft Innsbruck prüft Vorarlberger Führerscheincausa

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die seit Jahren hohe Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen in Vorarlberg hat nun die Justiz auf den Plan gerufen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck prüfe einen entsprechenden Anfangsverdacht, teilte die Feldkircher Staatsanwaltschaft auf APA-Anfrage mit.

Recherchen der "Vorarlberger Nachrichten" hatten in den vergangenen Tagen den Verdacht aufkommen lassen, Prüfer könnten mit nicht bestandenen Fahrprüfungen ein Geschäftsmodell etabliert haben. Laut einem den "VN" vorliegenden Bundesländervergleich ist Vorarlberg seit Jahren Schlusslicht. Jeder Zweite fällt durch Die Durchfallquote bei praktischen Fahrprüfungen lag demnach 2024 bei 49 Prozent. Wien lag auf Platz zwei mit 45 Prozent. 2023 fielen 48 Prozent in Vorarlberg durch, in der Steiermark waren es nur 21 Prozent. Seit Juni 2024 will das Land in einer Arbeitsgruppe mit Fahrschulen, Wirtschaftskammer, Politik und Verwaltung dem auf den Grund gehen.

Seit Anfang 2025 gebe es quartalsweise Berichte zu den Durchfallquoten. "Insgesamt ist mittlerweile eine leichte Verbesserung sichtbar. Trotzdem ist mir die Durchfallquote - vor allem im Vergleich mit anderen Bundesländern - nach wie vor zu hoch", so der zuständige Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) vor wenigen Tagen, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Zwischen 2013 und 2023 hat sich die Zahl der nicht bestandenen Fahrprüfungen laut den "Vorarlberger Nachrichten" von rund 2.000 auf 4.300 mehr als verdoppelt (bei gestiegener Gesamtzahl). Die Recherchen legen nun nahe, dass dabei die nebenberuflichen Sachverständigen, darunter laut "VN" Exekutivbeamte, Richter und Staatsanwälte, eine Rolle spielen könnten: Hohe Nebeneinkünfte "Den VN liegen vertrauliche Listen zu den Vergütungen der Fahrprüfungen über mehrere Jahre vor. Sie dokumentieren Nebeneinkünfte für Justiz-, Landes- und Behördenmitarbeiter sowie leitende Polizisten von bis zu knapp 50.000 Euro im Jahr."

In Summe sollen die Prüfer 2024 rund 580.000 Euro verdient haben, einen erklecklichen Anteil daran sollen Gebühren für Wiederholungsprüfungen haben. Prüflinge schilderten der Tageszeitung Eindrücke von willkürlichen Entscheidungen. Der Verdacht einer Bereicherung trifft laut "VN" nicht auf alle Prüfer zu, aber bei einem Dutzend Prüfer soll es auffällig hohe Durchfallquoten geben. Zuständig für die Fahrprüfungen ist die Verkehrsrechtsabteilung des Landes. Jede gescheiterte Fahrprüfung bringt durch die Einteilung der Prüfer für die Wiederholungsprüfung erneute Einnahmen für den gemeinsamen Geldtopf des Sachverständigenpools. Staatsanwaltschaft Innsbruck übernimmt Prüfung Auf Medienanfrage hieß es bisher bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch, man sehe keinen Anlass, amtswegig tätig zu werden. Das hat sich am Donnerstag geändert: Eine Sachverhaltsdarstellung sei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Prüfung zugewiesen worden, so die Staatsanwaltschaft Feldkirch zur APA.