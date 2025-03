Führerschein-Fail: Sind die Jungen wirklich „zu blöd zum Autofahren“?

Denn: 45 Prozent der Pkw-Fahrschüler fallen durch die Theorieprüfung , über ein Drittel (37 Prozent) scheitert in der Praxisprüfung.

Der Psychologe spricht von kognitiven Defiziten. "Die historisch schlechte Prüfungsbilanz der Fahrschüler ist nur ein Symptom von vielen für ein riesiges Problem, das in unserer Gesellschaft gedeiht. Das alles sind klare Hinweise auf eine zunehmende Verblödung und Demotivation", schreibt er.

Als Gründe nennt er fehlende Vorbereitung, mangelnde Disziplin und wenig Bereitschaft, sich mit den komplexen Anforderungen des Straßenverkehrs auseinanderzusetzen.

Kinder zu handlungsfähigen Persönlichkeiten machen: Aber wie?

Becker fordert eine tabulose Diskussion der Ursachen: "Um zukunftsfähig zu sein, müssen wir dafür sorgen, dass wieder mehr Kinder zu handlungsfähigen Persönlichkeiten reifen. Wir brauchen wieder mehr Menschen, die Spitzenleistungen erzielen – und weniger Menschen, die schon an einfachsten Anforderungen des Alltags scheitern."

Kurz gesagt: Sind die Eltern Schuld am Führerschein-Fail?

Übrigens: Auch in Österreich sieht es nicht so gut aus: In Vorarlberg haben sogar mehr als die Hälfte der Prüflinge im Vorjahr die praktische Fahrprüfung nicht geschafft. Damit liegt Vorarlberg über dem Österreich-Schnitt.