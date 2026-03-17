Cobra-Einsatz in St. Johann: Mann bedrohte Ärztinnen mit Waffe

Der Polizeieinsatz im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) am Montag wegen einer Bedrohung mittels einer Schusswaffe ist von einem 56-jährigen Österreicher ausgelöst worden. Der Mann hatte ein Behandlungszimmer mit zwei anwesenden Ärztinnen betreten und eine Pistole auf eine der beiden Frauen gerichtet, teilte die Polizei am Dienstag neue Details mit.

Als beide Frauen den Raum verlassen hatten, löste sich ein Schuss aus der Waffe des Mannes. Zu dem Vorfall - das Bezirkskrankenhaus sprach von einer „Krisensituation“ - war es gegen 9.00 Uhr im Bereich der Klinischen Psychologie gekommen. Der Mann hatte das Krankenhaus in „emotional aufgebrachtem Zustand“ betreten, sagte Philipp Rapold, stellvertretender Leiter des Landeskriminalamts, der APA. Cobra nahm Kontakt auf Ob der 56-Jährige bereits dort in Behandlung gewesen war, sei weiter Gegenstand von Ermittlungen. Im Behandlungszimmer forderte der Österreicher dann die Ärztinnen auf, seine Frau anzurufen. Die beiden Medizinerinnen konnten den Bewaffneten etwas beruhigen und durch einen Vorwand den Raum verlassen. Die mittlerweile eingetroffenen Einsatzkräfte - auch von der Sondereinheit Cobra - nahmen Kontakt zu dem nunmehr alleine im Behandlungszimmer verbliebenen 56-Jährigen auf. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einer Schussabgabe. Das Projektil wurde nicht in Richtung der Beamten abgefeuert, sondern drang durch eine Zwischenwand und schlug ins Mauerwerk eines angrenzenden Zimmers ein, schilderte die Exekutive.