Tirol

Ein Schwerverletzter nach Gewalttat in Innsbrucker Innenstadt

Opfer erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Beide Beteiligten wurden in Klinik eingeliefert. Hergang und Identitäten noch unbekannt.
10.04.2026, 09:23

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Polizist vor einem Polizeiauto

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Innsbrucker Innenstadt ist Donnerstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Er wies Stichverletzungen auf, wurde jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. 

Die Tatwaffe wurde vorerst noch nicht gefunden, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Angriff ereignete sich gegen 16.00 Uhr im Bereich der Heiliggeiststraße und der Adamgasse. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf in der nahe gelegenen Meraner Straße festgenommen.

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Auch der mutmaßliche Täter wurde in die Klinik eingeliefert, über die Schwere seiner Verletzungen war vorerst nichts bekannt. Die Polizei machte ebenso keine Angaben zur Identität der beiden Männer, der Tathergang und das Motiv blieben noch im Dunkeln.

Die Gewalttat fand in aller Öffentlichkeit in einer sehr belebten Gegend statt und wurde daher von mehreren Menschen beobachtet. Die Polizei wurde deswegen rasch verständigt, hieß es.

Innsbruck
Agenturen, SJ  | 

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