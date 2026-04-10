Ein Schwerverletzter nach Gewalttat in Innsbrucker Innenstadt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Innsbrucker Innenstadt ist Donnerstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Er wies Stichverletzungen auf, wurde jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Tatwaffe wurde vorerst noch nicht gefunden, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Angriff ereignete sich gegen 16.00 Uhr im Bereich der Heiliggeiststraße und der Adamgasse. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf in der nahe gelegenen Meraner Straße festgenommen.