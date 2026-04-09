VW: Zwei Sondermodelle als Hommage an Superstar Falco
"Er ist ein Superstar, er ist so populär" - ein Falco Slogan, der ab sofort auf zwei Sondermodellen von VW geschrieben steht.
Schon in den 90er-Jahren gab es musikalische VW-Sondermodelle, damals von Genesis, Pink Floyd, Rolling Stones oder Bon Jovi. An diese Tradition schließt Volkswagen jetzt wieder an und widmet eine Golf-Sonderedition dem berühmten österreichischen Sänger Falco: Golf Falco Edition
40 Jahre nach Rock me Amadeus
Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer der Porsche Austria, nennt bei der Präsentation der Sondermodelle, wie es sich gehört in der legendären U4-Disko in Wien, Parallelen zwischen Falco und dem Golf.
950.000 Golf sind in Österreich schon verkauft worden, Falco hat 850.000 Tonträger in Österreich verkauft. 37,5 Millionen Golf wurde bisher weltweit verkauft. Falco hat weltweit 40 Millionen Tonträger verkauft. Für Musik-Fan Weitgasser ein "perfekter Fit". Man habe begonnen, mit dem Gedanken zu spielen, VW und Falco zusammen zu spannen. Und dann hätten die Dinge wie von selbst ihren Lauf genommen.
Jetzt fährt Volkswagen mit dem größten österreichischen Popstar gemeinsam: 40 Jahre nachdem Falco mit „Rock Me Amadeus“ Platz 1 der US-Charts erreichte, gibt es jetzt zwei ausschließlich in Österreich erhältliche Sondermodelle: die „Golf Falco Edition“ und das auf 40 Stück limitierte Sondermodell „Golf GTI Falco Edition“.
Die neuen Falco-Golfs sind mit einem Text von Falco versehen, die Unterschrift und der Schriftzug „Falco“ sind auf der C-Säule verewigt und ein Badge „Falco Edition“ ziert den Innenraum. Dazu gibt es eine exklusive Präsentbox mit u.a. Kopfhörern Beats by Dr. Dre Studio Pro, einem Schlüsselanhänger und einer Falco Schallplatte.
Gudrun Zeilinger, VW-Markenchefin Österreich, interviewte bei der Präsentation Conny de Beauclair, den legendären Türsteher des U4, der Falco auch persönlich kannte. Conny de Beauclair ist im VW-Werbespot neben Falco die Hauptfigur. "Wir wollten die Werbung authentisch machen, so wie VW immer war", sagt Zeilinger.
Die Preise
Preislich startet die Golf Falco Edition ab 27.490,- Euro (inkl. Eintauschbonus sowie Porsche Bank Paketbonus), der Listenpreis liegt bei 32.990,- Euro. Die auf 40 Stück limitierte Golf GTI Falco Edition mit schwarz lackiertem Dach und 19 Zoll Rädern sowie Außenlackierungen in schwarz, rot oder mondsteingrau ist ab 50.990,- Euro (inkl. Eintauschbonus und Porsche Bank Paketbonus) erhältlich.
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