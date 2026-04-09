VW: Zwei Sondermodelle als Hommage an Superstar Falco

"Er ist ein Superstar, er ist so populär" - ein Falco Slogan, der ab sofort auf zwei Sondermodellen von VW geschrieben steht.

Schon in den 90er-Jahren gab es musikalische VW-Sondermodelle, damals von Genesis, Pink Floyd, Rolling Stones oder Bon Jovi. An diese Tradition schließt Volkswagen jetzt wieder an und widmet eine Golf-Sonderedition dem berühmten österreichischen Sänger Falco: Golf Falco Edition

40 Jahre nach Rock me Amadeus

Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer der Porsche Austria, nennt bei der Präsentation der Sondermodelle, wie es sich gehört in der legendären U4-Disko in Wien, Parallelen zwischen Falco und dem Golf.

950.000 Golf sind in Österreich schon verkauft worden, Falco hat 850.000 Tonträger in Österreich verkauft. 37,5 Millionen Golf wurde bisher weltweit verkauft. Falco hat weltweit 40 Millionen Tonträger verkauft. Für Musik-Fan Weitgasser ein "perfekter Fit". Man habe begonnen, mit dem Gedanken zu spielen, VW und Falco zusammen zu spannen. Und dann hätten die Dinge wie von selbst ihren Lauf genommen.

Jetzt fährt Volkswagen mit dem größten österreichischen Popstar gemeinsam: 40 Jahre nachdem Falco mit „Rock Me Amadeus“ Platz 1 der US-Charts erreichte, gibt es jetzt zwei ausschließlich in Österreich erhältliche Sondermodelle: die „Golf Falco Edition“ und das auf 40 Stück limitierte Sondermodell „Golf GTI Falco Edition“.