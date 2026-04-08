Tirol

Schwerer Arbeitsunfall in Landeck: 24-Jähriger eingeklemmt

Ein junger Arbeiter erlitt schwere Beinverletzungen, als sich bei Verladearbeiten in Landeck ein Zurrgurt löste und Stalltrennwände umkippten.
08.04.2026, 15:24

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Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine Stadt.

Ein 24-jähriger Österreicher hat sich am Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall in Landeck schwere Verletzungen am rechten Unterschenkel zugezogen. Der Unfall ereignete sich gegen 11:20 Uhr während Verladearbeiten von Stalltrennwänden aus Holz und Stahl auf einen Anhänger.

Zurrgurt löste sich während der Arbeit

Nach Angaben der Polizei Tirol löste sich während der Verladearbeiten ein Zurrgurt, wodurch die schweren Trennwände in Richtung des Arbeiters kippten. Der 24-Jährige versuchte noch, sich durch einen Sprung vom Anhänger in Sicherheit zu bringen. 

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Trotz dieses Reaktionsversuchs wurde sein rechter Unterschenkel zwischen den umkippenden Trennwänden und der Seitenwand des Anhängers eingeklemmt.

Rettungseinsatz und Krankenhauseinlieferung

Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde der Verunfallte umgehend mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Zams transportiert. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Blaulicht
kurier.at  | 

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