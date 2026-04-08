Schwerer Arbeitsunfall in Landeck: 24-Jähriger eingeklemmt

Ein 24-jähriger Österreicher hat sich am Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall in Landeck schwere Verletzungen am rechten Unterschenkel zugezogen. Der Unfall ereignete sich gegen 11:20 Uhr während Verladearbeiten von Stalltrennwänden aus Holz und Stahl auf einen Anhänger.

Zurrgurt löste sich während der Arbeit

Nach Angaben der Polizei Tirol löste sich während der Verladearbeiten ein Zurrgurt, wodurch die schweren Trennwände in Richtung des Arbeiters kippten. Der 24-Jährige versuchte noch, sich durch einen Sprung vom Anhänger in Sicherheit zu bringen.