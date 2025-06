Rollerderby-Welt kommt nach Tirol: Mit Anlauf gegen eine Wand aus Anfeindung

Was hieße, sich wieder hinter dem ganzen Feld einreihen und den Kampf von vorne beginnen zu müssen. So aber skatet „Cruella“ weiter, während die Jam-Person des Gastteams hängen bleibt. Jede Gegnerin, die sie ab nun beim Wiederauflaufen auf das Feld überwindet, bringt Punkte.

Mit einer Drehung um die eigene Achse aus voller Rollschuhfahrt überwindet sie als Jammerin der „Fearless Bruisers“ aus Innsbruck die letzte menschliche Hürde – ohne dabei aus der am Turnhallenboden abgesteckten Bahn katapultiert zu werden.

Immer wieder fliegt jemand aus der Bahn und schlägt hart auf . Auf dem Track ist man Teil eines Walls oder rennt mit Anlauf dagegen an.

„Dieses ungebremst in eine Wand reinzufahren, ist nichts, was ich im Alltag üblicherweise mache. Aber es ist ein super Ventil , um auch die Wut, die ich wegen der aktuellen politischen Entwicklungen durchaus habe, rauszulassen.“

Gemeint ist der Rechtsruck , der quer durch Europa und die Welt geht und selbst in zahlreichen Demokratien mit einer neuen Welle der Homophobie und Frauenfeindlichkeit einhergeht. Und dessen Protagonisten sich an angeblichem „Genderwahn“ abarbeiten , Regenbogenfahnen verbrennen , Pride-Paraden verbieten wollen oder Menschen, die sich nicht über ihr bei der Geburt festgestelltes Geschlecht definieren, mit offenem Hass begegnen.

Aus diesem Verständnis heraus haben sich 2016 auch die „Fearless Bruisers“ gegründet , die im Juli mit einem Worldcup eine Großsportveranstaltung in Innsbruck auf die Beine stellen – die größte, die es in dieser Sportart jemals gegeben hat.

Im Gegensatz zu anderen Sportarten ist Rollerderby offensiv politisch und zeigt Kante. An der Wand der Halle hängen Transparente mit Botschaften wie „24/7 Widerstand“ . „Unser Sport verbindet die Community , Teamgeist und eine q ueer-feministische Haltung “, sagt „Mad Mili“, die als Sozialarbeiterin arbeitet.

„Wir machen einen Sport, bei dem am Track alle FLINTA-Personen willkommen sind: Frauen, Lesben, Trans-, Inter-, Non-binary und Agender-Personen. Wir stehen ganz klar auf gegen Sexismus in der Sportwelt , aber wir agieren auch trans-inklusiv“, sagt die 30-Jährige.

Der Name des Vereins ist mehrdeutiger , als er eigentlich ursprünglich gedacht war. „Wir haben etwas gesucht, das tough klingt und halbwegs geschlechtsneutral ist. Die blauen Flecken waren der Ausgangspunkt“, sagt Benchcoach „Hell_o Kitty #666“ , die während der Spiele für die Taktik des Teams verantwortlich ist.

„Das Coole ist, dass wir einen Sport machen, der anders als alle anderen ist. In dem es egal ist, wie ein Körper beschaffen ist, ob man voll dünn oder dick ist. Es gibt jedem einen Platz, wo man so sein kann, wie man ist“, sagt die Taktiktrainerin.

„Wir wollen mit unserem Sport auch zeigen, wie schön es ist, so eine Community zu haben“, sagt Jammerin „Sandy Crush“, eine der Gründerin der „Bruisers“. Sie wird im Juli auch für das Österreich-Team am Track stehen, wenn sich die Rollerderby-Welt in Innsbruck für vier Tage voller Action trifft.