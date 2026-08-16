Nach Dinosaurier-Diebstahl: Wieder Einbruch-Alarm in der Benko-Villa

Der ehemalige Luxuswohnsitz des in U-Haft sitzenden Signa-Gründers René Benko in Innsbruck-Igls ist offenbar Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte dürften am Samstag in die Villa eingedrungen sein, laut Medienberichten aber nichts gestohlen haben. Die Tiroler Polizei bestätigte am Sonntag auf APA-Anfrage eher allgemein einen Einbruch in eine Villa.

Einsatzkräfte durchsuchten das verwaiste Gebäude, fanden dort aber niemanden mehr. Schon im Juli sollen Einbrecher einmal versucht haben, in Benkos ehemaligen Wohnsitz zu gelangen, waren dabei aber an den Sicherheitsvorkehrungen gescheitert. Aus dem Garten wurde damals laut Medienberichten eine mehrere hundert Kilo schwere Dinosaurier-Skulptur des Künstlers Philippe Pasqua entwendet.