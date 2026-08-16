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Tirol

Nach Dinosaurier-Diebstahl: Wieder Einbruch-Alarm in der Benko-Villa

Es ist nicht der erste Einbruch in den letzten Wochen. Erst im Juli wurde eine schwere Dinosaurier-Skulptur entwendet.
16.08.2026, 14:04

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Benko wurde wegen Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr festgenommen.

Der ehemalige Luxuswohnsitz des in U-Haft sitzenden Signa-Gründers René Benko in Innsbruck-Igls ist offenbar Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte dürften am Samstag in die Villa eingedrungen sein, laut Medienberichten aber nichts gestohlen haben. Die Tiroler Polizei bestätigte am Sonntag auf APA-Anfrage eher allgemein einen Einbruch in eine Villa.

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Einsatzkräfte durchsuchten das verwaiste Gebäude, fanden dort aber niemanden mehr. Schon im Juli sollen Einbrecher einmal versucht haben, in Benkos ehemaligen Wohnsitz zu gelangen, waren dabei aber an den Sicherheitsvorkehrungen gescheitert. Aus dem Garten wurde damals laut Medienberichten eine mehrere hundert Kilo schwere Dinosaurier-Skulptur des Künstlers Philippe Pasqua entwendet.

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Die Villa steht auf einem fast 6.000 Quadratmeter großen Grundstück und gehört der von Benko gegründeten Laura-Privatstiftung. Diese befindet sich derzeit in einem Insolvenzverfahren.

Rene Benko Tirol Signa
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