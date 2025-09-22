Raubüberfall in Tirol: Verdächtige nach wochenlanger Fahndung gefasst

Die Polizei hat zwei Österreicher im Alter von 20 und 17 Jahren festgenommen, die verdächtigt werden, einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Stumm im Zillertal verübt zu haben. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen am 22. August eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet haben. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen nun in Linz bzw. Reutte gefasst werden.

Monatelange Fahndung führte zum Erfolg Laut Polizeibericht betraten die beiden Tatverdächtigen am 22. August gegen 17:30 Uhr das Geschäft in Stumm. Dort sollen sie eine Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem die Frau die Kassenlade geöffnet hatte, entnahm einer der mutmaßlichen Täter das Geld, woraufhin beide zu Fuß in östliche Richtung flüchteten. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos.