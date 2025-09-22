Raubüberfall in Tirol: Verdächtige nach wochenlanger Fahndung gefasst
Die Polizei hat zwei Österreicher im Alter von 20 und 17 Jahren festgenommen, die verdächtigt werden, einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Stumm im Zillertal verübt zu haben.
Die beiden mutmaßlichen Täter sollen am 22. August eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet haben. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen nun in Linz bzw. Reutte gefasst werden.
Monatelange Fahndung führte zum Erfolg
Laut Polizeibericht betraten die beiden Tatverdächtigen am 22. August gegen 17:30 Uhr das Geschäft in Stumm. Dort sollen sie eine Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem die Frau die Kassenlade geöffnet hatte, entnahm einer der mutmaßlichen Täter das Geld, woraufhin beide zu Fuß in östliche Richtung flüchteten. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos.
Festnahmen in Linz und Reutte
Kurz nach der Tat erhielt das Landeskriminalamt Tirol Hinweise zur möglichen Täterschaft. Ein 20-jähriger Österreicher geriet in den Fokus der Ermittler, konnte jedoch zunächst nicht gefasst werden, da er laut Polizei untergetaucht war. Am 17. September gelang es den Beamten schließlich, den Verdächtigen im Stadtgebiet von Linz festzunehmen. Nach seinem Geständnis konnte auch der zweite Tatverdächtige identifiziert werden – ein zum Tatzeitpunkt 16-jähriger, mittlerweile 17 Jahre alter Österreicher. Dieser wurde am 19. September in Reutte festgenommen.
Beide Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft und haben laut Polizei ein umfassendes Geständnis abgelegt. Als Motiv für die Tat gaben sie finanzielle Sorgen an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
