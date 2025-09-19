Räuberischer Diebstahl in Innsbruck: Messerattacke wegen TV-Beamer

Wilde Szenen spielten sich Freitagfrüh in einer Wohnung in Innsbruck ab: Gegen 7.30 Uhr kam es dort zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, die in einem räuberischen Diebstahl gipfelte.

Laut Polizei sollen eine 26-jährige Österreicherin und ein 24-jähriger Afghane einen TV-Beamer an sich genommen haben. Dabei kam es zu einem Handgemenge, bei dem der 35-jährige Wohnungsinhaber mit einem Messer verletzt wurde. Auch die beiden mutmaßlichen Täter erlitten leichte Schnittwunden.