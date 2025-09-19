Räuberischer Diebstahl in Innsbruck: Messerattacke wegen TV-Beamer
Wilde Szenen spielten sich Freitagfrüh in einer Wohnung in Innsbruck ab: Gegen 7.30 Uhr kam es dort zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, die in einem räuberischen Diebstahl gipfelte.
Laut Polizei sollen eine 26-jährige Österreicherin und ein 24-jähriger Afghane einen TV-Beamer an sich genommen haben. Dabei kam es zu einem Handgemenge, bei dem der 35-jährige Wohnungsinhaber mit einem Messer verletzt wurde. Auch die beiden mutmaßlichen Täter erlitten leichte Schnittwunden.
Für zusätzliche Aufregung sorgte eine vermeintliche Schusswaffe, die im Nahbereich sichergestellt wurde. Erst später stellte sich heraus: Es handelte sich lediglich um eine Spielzeugpistole.
Alle drei Beteiligten wurden vorerst festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hob die Polizei die Festnahme jedoch wieder auf. Gegen den 35-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen weiter.
