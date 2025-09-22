Ein Fall von schwerem Betrug erschüttert ein Unternehmen in Hall in Tirol. Nach Angaben der Polizei soll ein 40-jähriger Angestellter einer Firma seit März 2025 systematisch Kundenrechnungen manipuliert und Gelder veruntreut haben. Die Unregelmäßigkeiten wurden am 19. September 2025 bei der Polizei Hall angezeigt, nachdem sie firmenintern aufgefallen waren.

Sechsstelliger Schaden bei sieben Geschädigten Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige die Gelder auf eigene Konten umgeleitet haben soll. Insgesamt wurden sieben Geschädigte identifiziert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Dem mutmaßlichen Täter wird vorgeworfen, über mehrere Monate hinweg ein ausgeklügeltes System zur Veruntreuung von Kundengeldern betrieben zu haben.