Disziplinarverfahren: Landesenergieversorger Tiwag beruft Vorstand ab

Mit einer Aussendung hat der Tiroler Landesenergieversorger Tiwag am Montagvormittag für einen Paukenschlag gesorgt. Der Aufsichtsrat des Landesunternehmens hat " Thomas Gasser von seinem Vorstandsmandat vorzeitig und mit sofortiger Wirkung abberufen", heißt es darin.

Die Tiwag ist 50-Prozent-Eigentümer der städtischen Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) . Auch der IKB-Aufsichtsrat habe nach eingehender Prüfung des Sachverhalts eine Abberufung als IKB-Vorstand beschlossen, heißt es.

"Das an den Tag gelegte Verhalten war und ist mit einer Führungsfunktion nicht vereinbar. Als Landesunternehmen haben wir hier eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion", betont Tiwag-Aufsichtsratsvorsitzender Eduard Wallnöfer.

Der Tiwag-Vorstand werde zwischenzeitlich von den bestehenden Mitgliedern geführt sowie das freie Mandat planmäßig neu ausgeschrieben.

Mit sofortiger Wirkung

Auch der IKB-Aufsichtsrat erklärt, dass er es als notwendig angesehen habe, "das bisherige Vorstandsmitglied Thomas Gasser mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden und als Vorstandsmitglied abzuberufen. Dies wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 18. September 2025 beschlossen."