Kaunertal-Kraftwerk in Tirol: Experte warnt vor Bergsturz wie in Blatten

Der Wissenschafter Wilfried Haeberli warnt beim geplanten Tiwag-Kraftwerksprojekt im Tiroler Kaunertal vor einer möglichen Wiederholung einer Katastrophe wie im Schweizer Blatten. Die Felsen über dem Gepatsch-Speicher hätten eine „ähnliche Charakteristik“ wie im Lötschental, wo Ende Mai durch einen massiven Bergsturz das Dorf zerstört worden war, mahnte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz des WWF. Die Tiwag sah indes von auftauendem Permafrost keine Gefahr ausgehen.

Der Schweizer Glaziologe und Geomorphologe kam bei seiner Analyse zum Schluss, dass „die thermischen und topografischen Gegebenheiten des destabilisierten Berghangs im Lötschental mit jenen im Kaunertal vergleichbar sind“. Die vom landeseigenen Tiroler Energieversorger Tiwag eingebrachten Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), deren Begutachtungsfrist am 12. September endet, entsprächen in dieser Hinsicht „absolut nicht dem aktuellen Stand des Wissens“. „Es braucht moderne, szenario-basierte Modelle, bei denen Veränderungen mit Zeitskalen realistisch abgeschätzt werden können“, sagte Haeberli bei einer Online-Pressekonferenz. "Gefährliche Flutwellen möglich" Die Tiwag berücksichtige in ihren UVP-Unterlagen „die Veränderung der Natur im Hochgebirge durch den Klimawandel“ keinesfalls ausreichend, führte der Wissenschafter weiters aus. Durch die Klimaerwärmung bestehe etwa die Möglichkeit, dass sich neue Gletscherseen am Gepatschferner bilden oder es infolge des Auftauens des Permafrostes zu Felsstürzen komme. Träfen diese beiden „möglichen Szenarien“ zusammen, könne es etwa zu „gefährlichen Flutwellen kommen“, warnte er erneut.

Fakt sei jedenfalls, dass sich das Risiko für Bergstürze in den vergangenen Jahrzehnten vervierfacht habe, was als „ernste Warnung für Kraftwerksbetreiber im Hochgebirge“ gesehen werden müsse, so der an der Universität Zürich tätige Forscher. Auch Maximilian Frey vom WWF-Österreich ging mit der Tiwag hart ins Gericht. Diese verliere in den UVP-Unterlagen „kein Wort über potenzielle Risiken oder spielt diese herunter“, sagte Frey. "Permafrost spielt keine sicherheitsrelevante Rolle" Die Tiwag wies indes in einer Aussendung darauf hin, dass „Naturgefahren wie Hochwasser, Muren, Steinschlag oder Lawinen in hochalpinen Gebieten nichts Ungewöhnliches“ seien. Man habe diese Risiken „frühzeitig und umfassend unter der Einbeziehung aktueller Klimaszenarien analysiert“ und die daraus folgenden Ergebnisse „simuliert, bewertet und von mehreren unabhängigen Experten prüfen lassen“, hieß es. Permafrost wiederum spiele, so zeigten es die Erhebungen für das UVP-Verfahren, „laut umfangreich erarbeiteter Klimaszenarien keine sicherheitsrelevante Rolle“.