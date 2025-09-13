Polizist suspendiert: Offenbar konfiszierte Drogen gestohlen

In Tirol steht ein Polizist unter Verdacht, Kokain aus einem Büro im Landeskriminalamt in Innsbruck gestohlen zu haben. Wie die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag berichtete, waren die Drogen bei einer früheren Amtshandlung sichergestellt und in der Folge im Asservatenschrank im Büro eines Vorgesetzten als Beweismittel aufbewahrt worden. Ermittler seien dann auf den verdächtigen Kollegen aufmerksam geworden, als dieser das zu diesem Zeitpunkt unbesetzte Büro verließ.

Wie Landespolizeidirektor Helmut Tomac der Zeitung bestätigte, wurde der Beschuldigte vom Dienst suspendiert. Zu den Details des Falls wollte sich der Polizeichef nicht äußern. Er sagte nur, dass straf- und dienstrechtliche Erhebungen gegen den Verdächtigen eingeleitet worden sind.