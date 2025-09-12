Von Holzplatten eingeklemmt: Lehrlinge in Kufstein schwer verletzt

Zwei Lehrlinge im Alter von 15 und 17 Jahren sind Freitagfrüh bei einem Unfall in einem Fertigungsbetrieb in Kramsach in Tirol ( Bezirk Kufstein ) schwer verletzt wurden.

Die beiden hatten Holzplatten für den Zuschnitt von einem Stapler abgeladen und an der Wand abgestellt. Plötzlich kippten alle Platten nach vorne. Der 17-Jährige wurde dabei im Bereich des Beckens eingeklemmt, der 15-Jährige mit dem linken Arm. Die Lehrlinge wurden in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.