Von Holzplatten eingeklemmt: Lehrlinge in Kufstein schwer verletzt
Ein 15-Jähriger und 17-Jähriger wurden nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.
Zwei Lehrlinge im Alter von 15 und 17 Jahren sind Freitagfrüh bei einem Unfall in einem Fertigungsbetrieb in Kramsach in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer verletzt wurden.
Die beiden hatten Holzplatten für den Zuschnitt von einem Stapler abgeladen und an der Wand abgestellt. Plötzlich kippten alle Platten nach vorne. Der 17-Jährige wurde dabei im Bereich des Beckens eingeklemmt, der 15-Jährige mit dem linken Arm. Die Lehrlinge wurden in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
