Tiroler Wallaby-Ausflug: Tourist findet Beuteltier nach Drohnenabsturz

Ein 20-jähriger deutscher Tourist ist Freitagnachmittag auf einer Wiese am Rohrberg im Tiroler Zillertal auf ein entlaufenes Wallaby , ein scheues Beuteltier aus der Familie der Känguru s, gestoßen.

Eine angeforderte Wildtierimmobilisatorin sowie der zwischenzeitlich ausgeforschte Besitzer konnten das Tier nicht einfangen, teilte die Polizei mit.

Um Hinweise wird gebeten

Sollte das Wallaby gesichtet werden, so sollte dies mitgeteilt werden, betonte die Exekutive. Vor der Sichtung des Wallaby war die Drohne des 20-Jährigen abgestürzt. Der junge Mann begab sich auf die Suche nach dem Gerät und stieß dabei auf das Tier.